Sénat : Christine Lavarde devient la première femme rapporteure générale du budget

Christine Lavarde est élue rapporteure générale de la commission des finances au Sénat, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste. Elle succède à Jean-François Husson et sera au cœur de l'examen du budget 2027, aux côtés de Thierry Cozic, nouvellement élu à la présidence de la commission.

Une première dans l’histoire du Sénat. Christine Lavarde a été choisie ce lundi 5 octobre par les sénateurs LR pour devenir rapporteure générale de la commission des finances. La sénatrice des Hauts-de-Seine succède à Jean-François Husson et devient la première femme appelée à occuper cette fonction particulièrement stratégique.

Christine Lavarde s’est largement imposée lors du scrutin interne du groupe Les Républicains, avec 79 voix contre 38 pour Stéphane Sautarel. Spécialiste des finances publiques, elle occupait déjà le rôle de coordinatrice du groupe LR sur les questions budgétaires et travaillait étroitement avec Jean-François Husson.

Un poste central avant la bataille du budget 2027

La fonction de rapporteure générale place Christine Lavarde au cœur de l’examen des textes financiers. Elle sera chargée d’analyser le projet de budget, de coordonner les travaux des rapporteurs spéciaux et de participer directement aux arbitrages du Sénat sur les recettes, les dépenses et les amendements.

Les Républicains ont également désigné Roger Karoutchi comme premier vice-président du Sénat. Il obtient 76 voix, devant Stéphane Piednoir et Olivier Paccaud. Laurence Garnier, proche de Bruno Retailleau et porte-parole de sa campagne présidentielle, remporte l’autre vice-présidence attribuée au groupe LR.

Chez les socialistes, Thierry Cozic a été choisi pour présider la commission des finances par 32 voix contre 29 pour Florence Blatrix Contat. Marie-Arlette Carlotti conserve de son côté la questure attribuée au PS. Le nouveau tandem Cozic-Lavarde sera donc particulièrement exposé lors de l’arrivée du budget 2027 au Sénat.