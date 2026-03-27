Mexique : une marée noire liée à un pétrolier et à des fuites naturelles, selon la marine

La marine mexicaine a indiqué que la marée noire dans le golfe du Mexique serait due à une combinaison de facteurs humains et naturels, impliquant possiblement un pétrolier et des suintements provenant du fond marin.

Le chef de la marine, Raymundo Morales, a précisé que des images satellites avaient permis d’identifier une importante nappe de pétrole au large des côtes.

Selon lui, l’un des treize navires ayant traversé la zone pourrait être à l’origine du déversement, même si l’enquête est toujours en cours pour identifier le responsable.

Quatre de ces navires se trouvent encore dans les eaux mexicaines et font actuellement l’objet d’inspections, tandis que les autorités ont sollicité une coopération internationale pour examiner les neuf autres, désormais en eaux internationales.

Parallèlement, les autorités ont identifié des sources naturelles de suintement de pétrole sous-marin qui ont également contribué à la pollution des côtes.

L’une de ces fuites naturelles reste active et serait la principale source actuelle de pollution, tandis qu’une autre est désormais contenue.

Les responsables cherchent à déterminer si ces phénomènes naturels se sont intensifiés ou s’ils sont liés à une défaillance d’infrastructures pétrolières.

Cette marée noire a déjà des conséquences importantes pour les communautés côtières et les pêcheurs de la région.

Elle souligne les défis complexes liés à la gestion des catastrophes environnementales, lorsque des causes naturelles et humaines se combinent.