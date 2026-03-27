G7 : les Européens veulent interpeller Washington sur le soutien russe à l’Iran

Les puissances européennes comptent faire pression sur les États-Unis concernant le rôle présumé de la Russie dans le soutien militaire à l’Iran, en marge de la réunion du G7 en France.

Selon plusieurs sources sécuritaires occidentales, Moscou aurait fourni des images satellites à Téhéran et contribué à améliorer ses drones, notamment pour cibler les forces américaines dans le cadre du conflit au Moyen-Orient.

Ces accusations seront au cœur des discussions avec le secrétaire d’État américain Marco Rubio, présent à cette rencontre diplomatique.

Les Européens souhaitent obtenir des éclaircissements sur la stratégie américaine face à l’Iran, dans un contexte jugé incertain et marqué par des tensions croissantes.

La Russie nie de son côté toute implication directe dans l’assistance militaire à Téhéran.

Cette situation illustre toutefois les alliances croisées entre Moscou et l’Iran, déjà observées dans le conflit en Ukraine, où Téhéran avait fourni des drones à la Russie.

Pour les Européens, ce rapprochement militaire représente un facteur d’escalade supplémentaire dans une région déjà instable.

Les discussions au G7 s’inscrivent dans un contexte global tendu, marqué par la guerre en Ukraine, le conflit avec l’Iran et les incertitudes sur la politique étrangère américaine.

Cette séquence diplomatique pourrait être déterminante pour coordonner la réponse occidentale face à ces nouveaux équilibres géopolitiques.