Tchernobyl : le G7 appelé à financer la réparation du site nucléaire ukrainien

Les ministres des Affaires étrangères du G7 doivent discuter d’un plan de financement pour réparer le bouclier protecteur de la centrale nucléaire de Centrale nucléaire de Tchernobyl, endommagé par des frappes de drones.

Le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot a indiqué que les travaux nécessaires sont estimés à environ 500 millions d’euros.

Ce chantier concerne la structure de confinement installée au-dessus du réacteur accidenté en 1986, essentielle pour limiter les risques de fuite radioactive.

Selon l’Agence internationale de l’énergie atomique, les dégâts récents empêchent actuellement cette enceinte de remplir pleinement sa fonction de sécurité.

La France estime que le G7 doit jouer un rôle central dans la mobilisation des financements, en coordination avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

La présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso, doit d’ailleurs participer aux discussions pour organiser cette levée de fonds.

Cette situation souligne la vulnérabilité des infrastructures nucléaires en période de conflit, notamment en Ukraine.

Elle met également en évidence les risques environnementaux et sanitaires potentiels en cas de dégradation prolongée du site.

Le financement et la sécurisation de Tchernobyl apparaissent ainsi comme un enjeu majeur pour la communauté internationale.