Mer de Chine méridionale : Manille et Pékin relancent le dialogue sur fond de tensions énergétiques

Les Philippines et la Chine ont repris des discussions de haut niveau autour de la mer de Chine méridionale, territoire hautement disputé, dans un contexte marqué par les tensions énergétiques liées au conflit au Moyen-Orient. Ces échanges visent à explorer des pistes de coopération, notamment dans les secteurs du pétrole et du gaz.

Cette nouvelle série de pourparlers, la onzième depuis la mise en place du mécanisme de consultation bilatérale en 2017, constitue la première rencontre de ce type depuis janvier 2025. Elle intervient alors que les enjeux énergétiques prennent une importance croissante dans la région.

Le ministère philippin des Affaires étrangères a indiqué que Manille avait « fermement réitéré ses positions de principe », en exprimant ses préoccupations concernant les incidents en mer menaçant les pêcheurs et le personnel philippins. Le pays a également insisté sur le respect du droit international et la nécessité de privilégier la diplomatie.

Malgré ces différends persistants, les deux parties ont évoqué une possible coopération dans l’exploitation des ressources énergétiques, notamment le pétrole et le gaz. Elles ont également souligné l’importance de garantir un accès stable à l’énergie et aux engrais, dans un contexte de perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Ces discussions interviennent alors que le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a récemment décrété un état d’urgence énergétique nationale. Cette décision fait suite aux perturbations des approvisionnements en pétrole causées par le conflit au Moyen-Orient.

Face à ces difficultés, Manille cherche à diversifier ses sources d’approvisionnement, y compris en se tournant vers la Chine. Cette stratégie illustre un pragmatisme économique, malgré les tensions territoriales persistantes entre les deux pays.

La reprise du dialogue entre Pékin et Manille pourrait ainsi ouvrir la voie à une coopération limitée, même si les différends en mer de Chine méridionale restent profonds. Entre rivalités géopolitiques et impératifs énergétiques, les deux puissances tentent de trouver un équilibre fragile.