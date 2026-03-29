Londres : des dizaines de milliers de manifestants dans la rue contre la montée de la droite

Des dizaines de milliers de personnes ont défilé samedi dans le centre de Londres pour protester contre la montée de la droite politique, lors d’une mobilisation baptisée « Marche pour stopper l’extrême droite ». Cette manifestation, parmi les plus importantes de ces dernières années dans la capitale britannique, a rassemblé une large coalition d’acteurs syndicaux et associatifs.

Organisée par l’Alliance Together, la mobilisation a réuni environ 30 000 participants, selon un responsable de la police. Le cortège s’est déplacé de Park Lane jusqu’à Trafalgar Square, au cœur de la ville, dans une atmosphère à la fois déterminée et encadrée.

Les manifestants ont notamment exprimé leur opposition au parti Reform UK, dirigé par Nigel Farage, actuellement en tête des sondages selon les organisateurs. Ce contexte politique alimente les inquiétudes d’une partie de la société civile face à une progression des idées conservatrices et nationalistes.

Portée par des syndicats et des groupes citoyens, la manifestation visait à dénoncer ce que les participants considèrent comme une montée de l’extrémisme politique. Les slogans et pancartes mettaient en avant la défense des valeurs démocratiques, de l’inclusion et des droits sociaux.

Cette mobilisation intervient dans un climat politique tendu au Royaume-Uni, où les dynamiques électorales évoluent rapidement. La popularité croissante de certains partis à droite suscite des réactions contrastées au sein de l’opinion publique.

Si la manifestation s’est déroulée sans incident majeur, elle illustre l’intensité du débat politique dans le pays. Entre contestation de rue et recomposition des forces politiques, le Royaume-Uni traverse une phase de fortes tensions idéologiques.

Cette mobilisation pourrait marquer un signal fort envoyé aux responsables politiques, à l’approche d’échéances électorales décisives, alors que la polarisation du débat public semble s’accentuer.