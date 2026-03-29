Liban : neuf ambulanciers tués dans des attaques contre des structures de santé, alerte l’OMS

Neuf ambulanciers ont été tués et sept autres blessés dans une série d’attaques visant des structures de santé dans le sud du Liban, a annoncé samedi l’Organisation mondiale de la santé, tirant la sonnette d’alarme sur la dégradation rapide de la situation humanitaire.

Selon le directeur général de l’organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ces incidents ont été recensés lors de cinq attaques distinctes ayant touché des équipes médicales dans autant de villages. Il a dénoncé des violences répétées qui affectent directement les services de santé.

Ces attaques ont gravement perturbé le fonctionnement du système sanitaire dans le sud du Liban. Quatre hôpitaux et 51 centres de soins de santé primaires ont été contraints de fermer, tandis que plusieurs autres établissements continuent d’opérer avec des capacités fortement réduites.

La situation compromet l’accès aux soins pour des milliers de civils dans une région déjà fragilisée par les tensions croissantes. Les équipes médicales, en première ligne, se retrouvent particulièrement exposées, alors même qu’elles jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des blessés.

L’OMS a appelé à la protection immédiate des infrastructures sanitaires et du personnel médical, rappelant que le droit international humanitaire impose leur préservation en période de conflit. La multiplication de ces attaques suscite de vives inquiétudes au sein de la communauté internationale.

Dans un contexte d’escalade des violences au Liban, ces incidents illustrent les conséquences directes du conflit sur les populations civiles et les services essentiels. L’accès aux soins devient de plus en plus limité, accentuant les risques d’une crise humanitaire majeure dans la région.