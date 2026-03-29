États-Unis : à la CPAC, les républicains divisés sur Israël, un fossé générationnel se creuse

Un clivage de plus en plus marqué traverse le Parti républicain sur la question du soutien à Israël, comme l’ont illustré les débats lors de la Conservative Political Action Conference (CPAC), grand rendez-vous annuel des conservateurs américains.

L’ancien élu Matt Gaetz a cristallisé les tensions en ouvrant son discours par une critique implicite de l’influence étrangère sur la politique américaine, un message largement interprété comme visant Israël. Ses propos ont suscité la controverse, rompant avec les appels traditionnels à l’unité au sein du parti.

Ce débat met en lumière un fossé générationnel croissant. De nombreux jeunes républicains se montrent plus enclins à remettre en question le soutien historique des États-Unis à Israël, dans un contexte de guerre avec l’Iran qui ravive les interrogations sur les engagements militaires à l’étranger.

Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus large de scepticisme vis-à-vis des interventions militaires chez une partie de la nouvelle génération conservatrice. Des figures influentes comme Tucker Carlson ont contribué à alimenter ces interrogations, en évoquant une influence excessive d’Israël sur la politique américaine — des propos qui lui ont valu des accusations d’attiser l’antisémitisme, qu’il rejette.

La question israélienne est ainsi devenue l’un des principaux points de friction lors de la CPAC, événement qui constitue depuis des décennies un lieu central de rassemblement pour les responsables politiques et militants républicains.

À l’approche des élections de mi-mandat, ces divisions pourraient fragiliser la cohésion du parti. Le débat sur Israël, mêlant enjeux géopolitiques et accusations sensibles, risque d’exacerber les tensions internes dans un contexte politique déjà polarisé.

Alors que le Parti républicain cherche à afficher un front uni, l’émergence de ces divergences générationnelles souligne une recomposition idéologique en cours, susceptible d’influencer durablement sa ligne politique.