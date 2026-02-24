Lufthansa maintient ses vols vers le Mexique malgré la flambée de violences

La compagnie allemande Lufthansa a annoncé qu’elle maintenait lundi ses vols vers le Mexique au départ de Francfort et de Munich, malgré une vague de violences survenue après la mort du chef du cartel Nemesio Oseguera Cervantes, alias « El Mencho ».

Des affrontements et des blocages routiers ont éclaté dans plusieurs États mexicains à la suite de l’opération militaire ayant conduit à la mort du dirigeant du Jalisco New Generation Cartel (CJNG). Des images ont montré des véhicules incendiés et des perturbations autour de certaines infrastructures, notamment aéroportuaires.

Malgré ce contexte sécuritaire tendu, Lufthansa a indiqué que ses opérations vers le Mexique se poursuivaient comme prévu, tout en affirmant surveiller attentivement l’évolution de la situation. D’autres compagnies aériennes nord-américaines avaient temporairement suspendu ou annulé certains vols vers des destinations comme Puerto Vallarta.

Les autorités mexicaines ont renforcé la sécurité autour des principaux aéroports et axes routiers, alors que le gouvernement tente de contenir les représailles des groupes criminels.

La décision de Lufthansa reflète une évaluation continue des risques par les transporteurs internationaux, dans un pays où la violence liée aux cartels, bien que localisée, peut avoir un impact ponctuel sur les infrastructures et le trafic aérien.