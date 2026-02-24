L’ambassadeur américain presse le Portugal d’acheter des F-35 pour moderniser son armée de l’air

L’ambassadeur des États-Unis à Lisbonne, John Arrigo, a exhorté le Portugal à remplacer ses F-16 vieillissants par des F-35 du constructeur Lockheed Martin, estimant que cet avion furtif de cinquième génération renforcerait l’interopérabilité avec les forces aériennes européennes les plus avancées.

Dans une interview à CNN Portugal, il a affirmé que le F-35 permettrait à l’armée de l’air portugaise d’« accéder à la Ligue des champions » au sein de l’Union européenne en matière de capacités militaires. Selon lui, plus de 900 appareils sont déjà en service ou en commande en Europe, ce qui favoriserait une intégration opérationnelle accrue entre alliés.

L’ambassadeur a également indiqué vouloir encourager Lisbonne à augmenter ses dépenses de défense pour atteindre l’objectif de 5 % du PIB d’ici 2035, contre environ 2 % actuellement, conformément aux discussions au sein de l’OTAN.

De son côté, le ministre portugais de la Défense, Nuno Melo, avait précisé en novembre que le processus de sélection pour remplacer les F-16 n’avait pas encore débuté. La décision finale dépendra de considérations budgétaires, industrielles et stratégiques.

Le débat sur le renouvellement de la flotte portugaise intervient dans un contexte de renforcement des capacités militaires européennes et d’attention accrue portée à la dissuasion et à la modernisation des forces aériennes au sein de l’OTAN.