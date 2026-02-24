Trump menace de droits de douane plus élevés les pays qui « jouent » avec les accords commerciaux

Le président américain Donald Trump a averti lundi que les pays qui chercheraient à se retirer ou à renégocier les accords commerciaux conclus récemment avec Washington s’exposeraient à des droits de douane plus élevés.

Cette mise en garde intervient après que la Supreme Court of the United States a invalidé une partie des droits de douane d’urgence imposés par son administration. En réaction, Donald Trump a annoncé l’application de nouveaux tarifs temporaires à compter de minuit, tout en affirmant que les États-Unis cesseraient de percevoir des droits jugés illégaux par la Cour.

Le président a déclaré que les pays qui « abandonnent » ou « jouent avec » les accords commerciaux risquaient d’y perdre, laissant entendre que Washington pourrait relever les taxes à l’importation en guise de riposte. Il a également évoqué la possibilité de nouvelles taxes sur les permis de conduire étrangers, sans fournir de précisions.

Du côté européen, des sources indiquent que le Parlement européen aurait reporté un vote sur la ratification d’un accord commercial avec les États-Unis, illustrant le climat d’incertitude. Les marchés financiers ont réagi négativement à cette instabilité tarifaire, qui alimente les craintes pour la croissance mondiale.

Alors que les partenaires commerciaux cherchent à obtenir des clarifications sur la stratégie américaine, la rhétorique de Donald Trump renforce l’impression d’une politique commerciale toujours marquée par l’imprévisibilité et la pression bilatérale.