Lisbonne affirme que l’activité accrue des avions américains aux Açores respecte le traité bilatéral

L’augmentation récente de l’activité des avions militaires américains sur la base aérienne de Lajes, dans l’archipel des Açores, est conforme au traité bilatéral conclu en 1951 entre le Portugal et les États-Unis, a affirmé le ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo Rangel.

S’exprimant à Bruxelles, il a indiqué que la base de Lajes avait été « utilisée plus intensivement ces dernières semaines », tout en assurant qu’aucune règle convenue entre Lisbonne et Washington n’avait été violée. Selon lui, l’accord encadrant la présence américaine sur la base ne nécessite pas d’autorisation spécifique pour chaque mouvement d’appareil.

L’opposition de gauche au Portugal avait demandé des clarifications au gouvernement de centre-droit, réclamant des explications sur le fondement juridique de cette hausse des vols militaires et sur une éventuelle approbation formelle de Lisbonne.

Cette activité accrue intervient dans un contexte de renforcement militaire américain au Moyen-Orient, alors que les tensions autour du programme nucléaire iranien s’intensifient. Washington a engagé ce qu’il présente comme l’un de ses plus importants déploiements régionaux depuis la guerre d’Irak de 2003.

La base de Lajes, située sur l’île de Terceira, occupe une position stratégique dans l’Atlantique, servant depuis des décennies de point d’appui logistique pour les opérations américaines et de l’OTAN entre l’Europe, l’Afrique et le continent américain.