Le fils du cinéaste Rob Reiner de nouveau devant la justice pour son inculpation

Le fils du cinéaste hollywoodien Rob Reiner a comparu de nouveau devant un tribunal de Los Angeles dans le cadre de la procédure liée à son inculpation pour meurtre.

Nick Reiner, qui devrait plaider non coupable, est accusé d’avoir tué ses parents, retrouvés poignardés à mort dans une villa de Los Angeles. L’audience intervient après deux reports successifs et un changement d’équipe de défense.

Selon les documents judiciaires, l’accusation porte sur des faits d’homicide volontaire. Les autorités n’ont pas rendu publics tous les éléments de l’enquête, mais l’affaire a suscité une forte attention médiatique en raison de la notoriété de la famille.

Rob Reiner est une figure connue du cinéma américain, réalisateur et acteur associé à plusieurs productions majeures d’Hollywood. L’affaire marque un tournant dramatique pour une famille bien implantée dans l’industrie du divertissement.

La prochaine étape de la procédure devrait permettre de préciser le calendrier du procès, alors que la défense et l’accusation poursuivent l’examen des éléments de preuve.