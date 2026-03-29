Liban : Netanyahu ordonne l’extension de la zone tampon dans le sud face à l’escalade

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé dimanche avoir ordonné à l’armée d’étendre la zone tampon de sécurité dans le sud du Liban, dans un contexte de tensions croissantes avec le Hezbollah et d’instabilité régionale.

Dans une déclaration vidéo diffusée depuis le Commandement Nord, Benjamin Netanyahu a affirmé vouloir « changer fondamentalement la situation sécuritaire » dans le nord d’Israël. Cette décision vise à renforcer la protection des zones frontalières face aux menaces perçues.

Cette extension de la zone tampon intervient alors que les affrontements se multiplient entre les forces israéliennes et le Hezbollah, sur fond de conflit plus large impliquant également l’Iran et les États-Unis.

Les autorités israéliennes considèrent cette mesure comme nécessaire pour empêcher les infiltrations et réduire les risques d’attaques transfrontalières. Elle s’inscrit dans une stratégie plus globale de sécurisation de la frontière nord.

Cependant, une telle décision pourrait accentuer les tensions avec le Liban et susciter des inquiétudes au sein de la communauté internationale, notamment en raison des risques d’escalade militaire dans la région.

Sur le terrain, les frappes et les échanges de tirs se poursuivent, alimentant un climat d’instabilité durable. L’extension de cette zone tampon pourrait modifier les équilibres militaires locaux et accroître la pression sur les populations civiles.

Alors que le conflit régional s’intensifie, cette annonce marque une nouvelle étape dans la stratégie israélienne, avec des conséquences potentielles sur l’évolution de la situation au Liban et au Moyen-Orient dans son ensemble.