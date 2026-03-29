Guerre en Iran : Téhéran accuse Washington de préparer une offensive terrestre, la diplomatie s’active au Pakistan

L’Iran a accusé les États-Unis de préparer une offensive terrestre imminente, affirmant être prêt à riposter, alors même que des efforts diplomatiques sont en cours pour tenter de mettre fin au conflit régional.

Les tensions se sont intensifiées après l’arrivée d’un premier contingent de Marines américains au Moyen-Orient, alimentant les inquiétudes de Téhéran quant à une possible escalade militaire. Le président du Parlement iranien a mis en garde Washington contre toute intervention au sol, promettant une réponse ferme.

Dans le même temps, une tentative de désescalade diplomatique s’organise. Les ministres des Affaires étrangères du Pakistan, de l’Arabie saoudite, de la Turquie et de l’Égypte se sont réunis à Islamabad pour discuter des moyens de mettre fin à la guerre.

Ce conflit, qui a déjà fait des milliers de morts, a provoqué une perturbation sans précédent des approvisionnements énergétiques mondiaux, accentuant les tensions économiques à l’échelle internationale.

Par ailleurs, les attaques menées par les rebelles houthis contre Israël contribuent à élargir le théâtre des opérations et à accroître les risques pour le transport maritime commercial, notamment dans des zones stratégiques.

La situation apparaît d’autant plus complexe que les États-Unis poursuivent en parallèle des discussions avec l’Iran, laissant entrevoir une stratégie mêlant pression militaire et ouverture diplomatique.

Entre menaces d’escalade et tentatives de médiation, le conflit entre l’Iran et ses adversaires entre dans une phase critique, où chaque mouvement militaire ou diplomatique pourrait avoir des conséquences majeures sur la stabilité régionale et mondiale.