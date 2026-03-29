Présidentielle américaine : JD Vance largement en tête du sondage de la CPAC, Marco Rubio distancé

Le vice-président américain JD Vance s’impose comme le favori des conservateurs pour l’élection présidentielle de 2028, selon un vote indicatif organisé lors de la Conservative Political Action Conference (CPAC), grand rassemblement annuel de la droite américaine.

D’après ce sondage informel, Vance a recueilli environ 53 % des suffrages parmi les quelque 1 600 participants ayant pris part au vote. Il devance nettement le secrétaire d’État Marco Rubio, qui arrive en deuxième position avec 35 % des voix. Aucun autre candidat potentiel n’a dépassé la barre des 2 %.

Organisée cette année à Grapevine, au Texas, la CPAC rassemble des élus, militants et figures influentes du Parti républicain, principalement issus de son aile la plus conservatrice. Si ce vote ne constitue pas une primaire officielle, il offre un aperçu de l’état d’esprit des soutiens du mouvement « Make America Great Again ».

Ce résultat renforce la position de JD Vance au sein du camp conservateur, alors que le président Donald Trump, actuellement en exercice pour un second mandat, ne pourra pas se représenter en 2028 en raison de la limite constitutionnelle.

Toutefois, les résultats de ce type de sondage doivent être interprétés avec prudence. Historiquement, les préférences exprimées lors de la CPAC ne reflètent pas toujours l’issue finale des primaires républicaines.

Ce vote met néanmoins en lumière les dynamiques internes du Parti républicain et les premières tendances en vue de la prochaine présidentielle. Il confirme également l’influence persistante de l’idéologie trumpiste dans la définition des futurs leaders du parti.

À plus de deux ans de l’échéance électorale, la course à l’investiture républicaine commence déjà à se dessiner, avec JD Vance en position de force auprès de la base conservatrice.