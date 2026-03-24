Israël : un ministre évoque l’annexion du sud du Liban en pleine escalade régionale

Un haut responsable israélien a appelé à étendre la frontière d’Israël jusqu’au fleuve Litani, au cœur du sud du Liban, dans un contexte de tensions militaires croissantes avec le Hezbollah.

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich a déclaré que « la nouvelle frontière israélienne doit être le Litani », une prise de position particulièrement explicite sur une possible annexion de territoires libanais.

Ces propos interviennent alors que l’armée israélienne intensifie ses opérations dans le sud du Liban, ciblant notamment des ponts et des habitations, qu’elle accuse d’être liés aux infrastructures du Hezbollah, soutenu par l’Iran.

Le conflit s’est élargi début mars lorsque le Hezbollah a lancé des missiles en direction d’Israël, entraînant une riposte militaire et une montée rapide des tensions à la frontière.

Depuis, Israël a appelé les civils à évacuer les zones situées au sud du fleuve Litani, qu’il considère comme un bastion du mouvement chiite libanais.

Par ailleurs, une frappe israélienne à Beyrouth aurait tué un commandant de la Force Qods, une unité d’élite des Gardiens de la révolution iraniens, selon l’armée israélienne.

Ces déclarations et opérations militaires illustrent le risque d’élargissement du conflit régional, déjà alimenté par la guerre impliquant l’Iran, et font craindre une nouvelle phase d’escalade au Liban.