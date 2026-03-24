États-Unis : la Cour suprême pourrait durcir les règles du vote par correspondance

La Cour suprême américaine semble s’orienter vers un soutien à une tentative des républicains visant à restreindre le vote par correspondance, dans une affaire aux implications nationales.

Au cœur du dossier figure une loi du Mississippi autorisant le comptage des bulletins envoyés par courrier s’ils sont postés au plus tard le jour de l’élection, mais reçus jusqu’à cinq jours après. Cette disposition avait été jugée illégale en première instance.

Lors des audiences, les juges conservateurs ont exprimé leur scepticisme à l’égard de ce délai supplémentaire, suggérant qu’ils pourraient privilégier une interprétation stricte de la date officielle des élections fédérales.

L’administration de Donald Trump soutient la contestation de cette loi, estimant qu’elle est trop permissive et qu’elle remet en cause le cadre électoral fédéral.

L’enjeu juridique porte notamment sur la question de savoir si les lois fédérales fixant la date des élections doivent primer sur les réglementations des États permettant de comptabiliser des bulletins après cette échéance.

Si la Cour suprême valide la position défendue par les républicains, cela pourrait ouvrir la voie à un durcissement des règles du vote par correspondance dans l’ensemble du pays.

Une telle décision aurait des conséquences importantes sur l’organisation des scrutins, dans un contexte où ce mode de vote reste au cœur des débats politiques aux États-Unis.