Énergie : l’essence européenne redirigée vers l’Asie sous l’effet de la guerre en Iran

Les flux mondiaux de carburant sont en pleine recomposition, avec des cargaisons d’essence en provenance d’Europe et des États-Unis désormais redirigées vers l’Asie, où les prix ont fortement augmenté en raison des tensions au Moyen-Orient.

La guerre impliquant l’Iran perturbe les approvisionnements traditionnels en pétrole et produits raffinés, notamment vers l’Asie, contraignant les raffineries de la région à réduire leur production.

Face à cette situation, les distributeurs asiatiques se tournent vers des sources alternatives, notamment les États-Unis, l’Europe et, dans certains cas, la Russie, afin de compenser le manque d’offre.

Cette réorientation des flux s’explique aussi par la flambée des marges en Asie, qui ont atteint environ 37 dollars par baril, soit un niveau bien supérieur à celui observé avant le conflit.

Selon des données du marché, plusieurs cargaisons représentant environ 1,6 million de barils ont été expédiées récemment depuis l’Europe vers l’Asie, des groupes comme Vitol ou TotalEnergies profitant de ces opportunités.

Cependant, ces routes plus longues entraînent des coûts de transport supplémentaires, qui risquent d’alimenter encore la hausse des prix du carburant pour les consommateurs.

Les négociants anticipent une offre tendue dans les mois à venir, notamment durant l’été, si le conflit se prolonge.

Cette situation illustre l’impact direct des tensions géopolitiques sur les marchés de l’énergie, avec des effets en chaîne sur les prix et les circuits d’approvisionnement à l’échelle mondiale.