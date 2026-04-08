Inde : reprise des violences au Manipur, au moins quatre morts dont deux enfants

Au moins quatre personnes ont été tuées dans une nouvelle flambée de violences dans l’État du Manipur, dans le nord-est de l’Inde, mettant fin à plusieurs mois de calme relatif dans cette région déjà marquée par de fortes tensions communautaires.

Deux enfants issus de la communauté Meitei, majoritairement hindoue, ont été tués dans l’explosion d’une bombe dans une maison du district de Bishnupur, selon les autorités locales. Cet incident a ravivé les tensions entre les Meitei et les groupes Kuki, principalement chrétiens, qui s’opposent depuis 2023.

Plus tard dans la journée, les forces de l’ordre ont ouvert le feu pour disperser une foule ayant pris d’assaut un camp de sécurité. Deux personnes ont été tuées lors de cette intervention, a indiqué le ministre de l’Intérieur de l’État, Govindas Konthoujam.

Les violences intercommunautaires au Manipur ont déjà fait environ 260 morts et déplacé plus de 60 000 personnes depuis leur déclenchement en mai 2023. Les revendications autour des avantages économiques et des quotas d’emplois figurent au cœur du conflit.

Après la mort des enfants, des membres de la communauté Meitei ont accusé des militants Kuki d’être responsables de l’attaque, ce que ces derniers contestent. Cette nouvelle escalade fait craindre une reprise durable des affrontements dans cette région instable de l’Inde.