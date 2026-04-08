Taïwan : l’opposition appelle à la réconciliation avec la Chine lors d’une visite hautement symbolique

La dirigeante du principal parti d’opposition taïwanais, Cheng Li-wun, a plaidé pour un rapprochement avec la Chine lors d’une visite à Nankin, marquée par un hommage au fondateur historique du mouvement nationaliste chinois.

Présidente du Kuomintang (KMT), Cheng Li-wun s’est recueillie sur la tombe de Sun Yat-sen, figure fondatrice du parti. Elle a appelé à s’inspirer de ses idéaux pour promouvoir « l’égalité, l’inclusion et l’unité » entre les deux rives du détroit.

Ce déplacement intervient dans un contexte particulièrement tendu, marqué par une pression militaire accrue de Pékin sur Taïwan, que la Chine considère comme une partie intégrante de son territoire. Parallèlement, la scène politique intérieure taïwanaise est divisée, l’opposition bloquant notamment un important plan de dépenses militaires proposé par le gouvernement.

La visite de Cheng Li-wun revêt une forte portée symbolique : le Kuomintang avait fui vers Taïwan en 1949 après sa défaite face aux communistes de Mao Zedong, faisant de cette mémoire historique un enjeu toujours sensible dans les relations sino-taïwanaises.

En appelant à la réconciliation, la dirigeante de l’opposition se démarque de la ligne plus ferme du gouvernement taïwanais actuel, dans un contexte où les équilibres politiques et stratégiques en Asie restent particulièrement fragiles.