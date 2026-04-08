Accord États-Unis–Mexique–Canada : Washington évoque des négociations prolongées au-delà du 1er juillet

Les discussions sur l’accord commercial nord-américain pourraient se poursuivre au-delà de la date limite fixée au 1er juillet, a indiqué le représentant américain au commerce Jamieson Greer.

Selon lui, l’administration de Donald Trump tentera de régler un maximum de différends avant cette échéance, mais les négociations visant à rééquilibrer l’accord devraient se prolonger. Washington n’exclut pas non plus des mesures plus radicales, comme un retrait temporaire du cadre actuel pour faire pression sur ses partenaires.

L’accord en question, l’Accord États-Unis–Mexique–Canada (ACEUM), avait été conclu en 2020 pour remplacer l’ALENA. S’il reste jugé utile sur certains aspects, la Maison Blanche estime qu’il présente encore des déséquilibres.

Parmi les points de friction, les autorités américaines dénoncent notamment une hausse importante des importations automobiles en provenance du Mexique, ainsi que des flux d’acier et d’aluminium jugés défavorables aux intérêts industriels des États-Unis.

Jamieson Greer a également évoqué la possibilité d’approches différenciées pour le Mexique et le Canada, compte tenu de la spécificité de leurs relations commerciales avec Washington. Cette position reflète la volonté de l’administration américaine de renégocier en profondeur certains aspects de l’accord, dans un contexte de tensions économiques persistantes en Amérique du Nord.