Hong Kong : Pékin proteste contre une alerte américaine sur les nouvelles règles de sécurité

La Chine a exprimé sa vive opposition à une alerte émise par les États-Unis concernant les nouvelles règles de sécurité à Hong Kong, dénonçant une ingérence dans ses affaires intérieures.

Le commissaire du ministère chinois des Affaires étrangères à Hong Kong, Cui Jianchun, a rencontré la consule générale américaine Julie Eadeh afin de lui faire part du « profond mécontentement » de Pékin. Cette rencontre, tenue le 27 mars, visait à protester officiellement contre la position américaine.

Dans un communiqué, les autorités chinoises ont exhorté Washington à cesser toute forme d’intervention dans les affaires de Hong Kong et, plus largement, dans les affaires intérieures de la Chine. Pékin considère que ces déclarations américaines dépassent le cadre diplomatique et constituent une atteinte à sa souveraineté.

L’alerte américaine portait sur de nouvelles règles de sécurité mises en place dans la région administrative spéciale, suscitant des préoccupations à Washington quant à leurs implications potentielles.

Cet épisode s’inscrit dans un contexte de relations tendues entre la Chine et les États-Unis, notamment autour de Hong Kong, sujet récurrent de friction entre les deux puissances.

Depuis plusieurs années, les évolutions politiques et sécuritaires dans la ville font l’objet de critiques occidentales, tandis que Pékin insiste sur la nécessité de garantir la stabilité et la sécurité nationale.

La nouvelle protestation chinoise illustre la persistance de ces divergences, alors que Hong Kong demeure un point sensible dans les relations sino-américaines.