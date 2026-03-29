Mission Artemis II : la NASA entre dans la dernière ligne droite pour un retour historique vers la Lune

Les astronautes sélectionnés pour la mission Artemis II de la NASA sont arrivés en Floride pour entamer les derniers préparatifs avant un vol historique vers la Lune, marquant le premier voyage habité au-delà de l’orbite terrestre depuis plus de cinquante ans.

L’équipage est composé de Reid Wiseman, commandant de la mission, ainsi que des astronautes Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen, représentant l’Agence spatiale canadienne. Ensemble, ils ont rejoint le Centre spatial Kennedy après avoir piloté des avions d’entraînement depuis Houston.

Cette mission, qui pourrait décoller dès le 1er avril, sera réalisée à bord de la fusée Space Launch System (SLS) et de la capsule Orion, conçue pour transporter des astronautes dans l’espace lointain. Le vol devrait durer une dizaine de jours, au cours desquels l’équipage effectuera un survol de la Lune avant de revenir sur Terre.

Artemis II constitue une étape cruciale dans le programme lunaire américain. Il s’agit d’un vol test destiné à valider les systèmes de navigation, les performances du vaisseau et les conditions de vie à bord avant de futures missions, notamment celles visant à faire atterrir des astronautes sur la surface lunaire.

L’équipage incarne également une évolution symbolique de l’exploration spatiale : il comprend notamment le premier astronaute noir et la première femme à participer à une mission de ce type, ainsi que le premier non-Américain à s’approcher de la Lune.

« La nation et le monde attendent depuis longtemps de pouvoir refaire cela », a déclaré Reid Wiseman à son arrivée, soulignant l’enthousiasme et la portée historique de cette mission. Après des années de préparation, les astronautes se disent prêts à franchir cette nouvelle étape.

Alors que l’exploration spatiale connaît un regain d’intérêt mondial, Artemis II pourrait ouvrir la voie à une présence humaine durable sur la Lune. Ce programme s’inscrit dans une stratégie plus large visant à préparer de futures missions vers Mars, redéfinissant les ambitions de l’humanité dans l’espace.