Vienne : des montres Rolex volées à des joueurs ghanéens dans un hôtel avant un match

Deux footballeurs ghanéens ont été victimes d’un vol dans un hôtel de Vienne, où ils séjournaient à l’occasion d’un match amical contre l’Autriche, selon les autorités locales.

D’après la police, des montres de luxe de marque Rolex, d’une valeur de plusieurs dizaines de milliers d’euros, ainsi que de l’argent liquide ont été dérobés dans deux chambres distinctes d’un établissement situé dans le 22e arrondissement de la capitale autrichienne.

Les enquêteurs ont précisé qu’aucune trace de violence n’avait été relevée, laissant penser à un vol sans effraction ou à une intrusion discrète. L’identité des joueurs concernés n’a pas été rendue publique, et la Fédération ghanéenne de football n’a pas réagi dans l’immédiat.

Ce type d’incident reste relativement rare à Vienne, régulièrement classée parmi les villes offrant la meilleure qualité de vie au monde en raison de son faible taux de criminalité. L’affaire a néanmoins suscité une certaine inquiétude dans le contexte de la présence de délégations sportives internationales.

Les deux équipes, le Ghana et l’Autriche, sont actuellement en préparation pour la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique à partir du mois de juin.

Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs du vol et déterminer les circonstances exactes des faits. Les autorités locales n’ont pas encore communiqué d’éléments supplémentaires sur l’avancée des investigations.