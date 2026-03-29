Iran : Reza Pahlavi met en garde contre tout accord avec le régime et se pose en alternative

Le prince en exil Reza Pahlavi a exhorté les États-Unis et leurs alliés à ne conclure aucun accord avec les dirigeants actuels de l’Iran, affirmant que toute négociation ne servirait qu’à permettre au régime de « gagner du temps ».

S’exprimant lors de la Conservative Political Action Conference (CPAC) aux États-Unis, il a mis en doute la sincérité des autorités iraniennes, estimant qu’elles utiliseraient les discussions diplomatiques pour consolider leur position plutôt que pour rechercher une véritable désescalade.

Reza Pahlavi, fils du dernier shah d’Iran renversé en 1979, a également profité de cette tribune pour se présenter comme une alternative crédible à la tête d’un éventuel gouvernement de transition. Il a appelé à un changement politique profond dans le pays, se positionnant comme un acteur central de l’opposition iranienne.

Son discours a été accueilli avec enthousiasme par une partie du public conservateur américain, ainsi que par des membres de la diaspora iranienne présents lors de l’événement, certains scandant « Vive le roi ! » en référence à son héritage monarchique.

Cependant, cette prise de position ne fait pas l’unanimité. Le président américain Donald Trump reste sceptique quant à la crédibilité de Pahlavi comme figure de transition, selon plusieurs sources.

Cette intervention intervient dans un contexte de fortes tensions entre les États-Unis et l’Iran, alors que la guerre en cours dans la région complique toute perspective de négociation. Les déclarations de Pahlavi illustrent les divisions sur la stratégie à adopter face à Téhéran.

Alors que les efforts diplomatiques peinent à progresser, la question d’un changement de régime en Iran continue de susciter des débats, entre partisans d’une ligne dure et défenseurs d’une solution négociée.