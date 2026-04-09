Frappes au Liban : l’ONU dénonce un « carnage » et alerte sur une paix déjà menacée

Les Nations Unies ont fermement condamné une vague de frappes menées par Israël à travers le Liban, qualifiant les bilans humains d’« épouvantables ». Ces bombardements, survenus quelques heures seulement après l’annonce d’un cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, font craindre une remise en cause rapide de la fragile trêve régionale.

Selon les informations disponibles, les attaques israéliennes ont été les plus intenses depuis le début du conflit avec le Hezbollah le mois dernier. Elles ont provoqué des centaines de morts et de blessés, dont de nombreux civils, aggravant une situation humanitaire déjà critique dans le pays.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Turk, a dénoncé l’ampleur des destructions. « L’ampleur des massacres et des destructions qui frappent aujourd’hui le Liban est tout simplement horrible », a-t-il déclaré dans un communiqué, évoquant un « carnage » difficilement concevable dans un contexte de désescalade annoncée.

Des équipes de l’ONU présentes sur le terrain ont décrit des scènes de dévastation dans la capitale Beyrouth, où plusieurs corps ont été retrouvés sous les décombres après les frappes. Ces témoignages renforcent les inquiétudes quant à l’impact direct des opérations militaires sur les populations civiles.

Ces événements interviennent alors que le Hezbollah, allié de l’Iran, avait suspendu ses attaques contre le nord d’Israël dans le cadre du cessez-le-feu de deux semaines. Cette désescalade partielle semblait ouvrir la voie à un apaisement, désormais remis en cause par la poursuite des bombardements.

Pour l’ONU, cette escalade constitue une menace directe pour la stabilité régionale et pour les efforts diplomatiques en cours. L’organisation appelle à la retenue et souligne l’urgence de protéger les civils, alors que la perspective d’une paix durable apparaît plus incertaine que jamais.