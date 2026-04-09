Washington prêt à reprendre la guerre contre l’Iran si les négociations échouent

Les États-Unis ont averti mercredi qu’ils étaient prêts à reprendre les opérations militaires contre l’Iran si les efforts diplomatiques en cours n’aboutissent pas. Cette déclaration intervient alors que Washington tente de présenter le conflit récent comme une victoire stratégique, tout en engageant des discussions pour une issue négociée.

Le chef d’état-major interarmées, le général Dan Caine, a affirmé que les forces américaines restaient pleinement mobilisées. « Nous espérons que l’Iran choisira une paix durable », a-t-il déclaré, précisant qu’un cessez-le-feu ne constituait qu’une pause. Il a ajouté que l’armée était prête à reprendre les combats « avec la même rapidité et précision » que lors des opérations précédentes.

Ces propos interviennent après une escalade marquée, au cours de laquelle le président Donald Trump avait menacé Téhéran d’une offensive massive, peu avant l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu. Des négociations doivent débuter vendredi au Pakistan, où des délégations américaines et iraniennes sont attendues.

Malgré l’accord de trêve, les tensions restent vives sur le terrain. L’oléoduc Est-Ouest, infrastructure stratégique pour l’Arabie saoudite, a été visé par une attaque attribuée à l’Iran. Riyad a annoncé avoir intercepté neuf drones, tandis que le Koweït a signalé des tentatives similaires contre ses installations.

Les autorités américaines affirment avoir infligé des dommages importants aux capacités militaires iraniennes, évoquant des succès tactiques significatifs. Toutefois, des experts soulignent que le régime iranien demeure intact, ce qui pourrait renforcer sa posture dans les négociations à venir.

De son côté, Téhéran revendique également une victoire et aborde les pourparlers avec méfiance, illustrant l’ampleur des divergences entre les deux camps. Dans ce contexte, la menace d’une reprise des hostilités plane toujours sur une région déjà fragilisée.

L’issue des discussions à venir sera déterminante pour savoir si le cessez-le-feu peut évoluer vers une paix durable ou s’il ne s’agit que d’une pause avant une nouvelle phase de confrontation.