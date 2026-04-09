Artemis II : un Canadien entre dans l’histoire, Carney salue un moment fort de coopération spatiale

Le Premier ministre canadien Mark Carney a échangé mercredi avec l’équipage de la mission Artemis II, saluant un moment historique pour le Canada. Cette mission marque en effet la participation du premier Canadien à un vol autour de la Lune, une étape majeure pour le programme spatial international.

L’astronaute Jeremy Hansen, colonel de l’Aviation royale canadienne âgé de 50 ans, est devenu le premier non-Américain à participer à une mission lunaire habitée. Il accompagne trois astronautes américains à bord du vaisseau Orion pour un survol de la Lune, dans le cadre du programme Artemis mené par la NASA.

Cette mission de dix jours constitue une étape clé avant le retour d’astronautes sur la surface lunaire, prévu d’ici 2028. Elle s’inscrit également dans un contexte de compétition accrue avec la Chine, qui ambitionne un alunissage habité à l’horizon 2030.

Lors de cet échange, Mark Carney a tenu à féliciter Jeremy Hansen, soulignant la fierté nationale suscitée par cet exploit. « Les Canadiens ne pourraient être plus fiers de vous personnellement, tant pour cette mission que pour notre collaboration avec les États-Unis », a-t-il déclaré.

Au-delà de la dimension scientifique, cet événement revêt également une portée diplomatique. Il intervient dans un contexte de relations parfois tendues entre Ottawa et Washington sous la présidence de Donald Trump, offrant un moment de coopération et de rapprochement entre les deux pays.

Le retour de la capsule spatiale est attendu vendredi au large de San Diego, marquant la fin de cette mission symbolique. Ce succès renforce la place du Canada dans l’exploration spatiale et souligne l’importance des partenariats internationaux dans les grandes avancées scientifiques.