Finlande : une députée condamnée pour avoir qualifié l’homosexualité de « trouble du développement »

La Cour suprême de Finlande a condamné la députée Paivi Rasanen à une amende pour incitation à la haine, après des propos controversés sur l’homosexualité.

L’élue, membre du parti démocrate-chrétien, avait affirmé dans des publications sur les réseaux sociaux et sur son site internet que l’homosexualité constituait un « trouble du développement », s’appuyant selon elle sur des arguments scientifiques.

La juridiction a estimé que ces déclarations étaient erronées au regard des connaissances médicales actuelles et qu’elles pouvaient inciter à la haine envers un groupe.

La Cour suprême a condamné Paivi Rasanen à une amende de 1 800 euros, à l’issue d’une décision serrée rendue à trois voix contre deux.

Cette affaire, engagée depuis plusieurs années, a pris une dimension politique importante en Finlande, alimentant un débat sur les limites de la liberté d’expression.

Les juridictions inférieures avaient initialement relaxé la députée, avant que la plus haute juridiction du pays ne revienne sur cette décision.

Paivi Rasanen avait reçu le soutien de l’organisation américaine Alliance Defending Freedom, qui dénonce ce qu’elle considère comme une restriction de la liberté d’expression en Europe.

Le verdict pourrait faire jurisprudence en Finlande sur la manière dont les propos publics concernant les minorités sont encadrés par la loi.

Il relance également le débat, au-delà du pays, sur l’équilibre entre liberté d’expression et lutte contre les discours discriminatoires.