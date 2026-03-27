Ukraine : l’UE met en garde contre toute concession territoriale face à la Russie

La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a mis en garde contre toute pression visant à pousser l’Ukraine à céder des territoires à la Russie dans le cadre de futures négociations.



Selon elle, les revendications territoriales avancées par Moscou s’inscrivent dans une logique bien connue de négociation, consistant à réclamer des territoires qui ne lui appartiennent pas.

L’Union européenne craint notamment que l’Ukraine ne subisse des pressions, en particulier de la part des États-Unis, pour accepter des concessions dans le but de mettre fin au conflit.

« C’est un piège dans lequel nous ne devons pas tomber », a averti Kaja Kallas, soulignant la nécessité de maintenir une position ferme face aux exigences russes.

Cette prise de position intervient alors que les discussions diplomatiques autour d’un éventuel règlement du conflit se multiplient, dans un contexte international tendu.

Pour Bruxelles, toute solution durable doit respecter l’intégrité territoriale de l’Ukraine et ne pas récompenser l’agression.

Ces déclarations illustrent les divergences potentielles entre alliés occidentaux sur la manière de mettre fin à la guerre.

Elles confirment également la volonté de l’Union européenne de soutenir Kiev sans compromis sur ses frontières.