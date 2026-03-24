Corée du Nord : Kim Jong-un affirme un statut nucléaire « irréversible » et durcit le ton contre Séoul

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a réaffirmé que le statut nucléaire de son pays était « irréversible », tout en menaçant la Corée du Sud d’une riposte sévère en cas de provocation.

Dans un discours prononcé devant l’Assemblée populaire suprême, Kim a insisté sur la nécessité de renforcer durablement la « dissuasion nucléaire d’autodéfense », qu’il considère comme essentielle à la sécurité nationale et à la stabilité régionale.

Le leader nord-coréen a également qualifié la Corée du Sud d’« État le plus hostile », marquant un durcissement notable de la position de Pyongyang à l’égard de son voisin.

Ces déclarations s’inscrivent dans la continuité d’une doctrine de plus en plus affirmée, dans laquelle l’arme nucléaire est présentée comme un pilier central de la stratégie politique, militaire et économique du pays.

Parallèlement, Kim Jong-un a exposé les grandes priorités économiques de son gouvernement, appelant les responsables à mettre en œuvre un nouveau plan quinquennal visant à soutenir le développement du pays.

Cette prise de position intervient dans un contexte de tensions persistantes dans la péninsule coréenne, où les enjeux sécuritaires restent étroitement liés aux ambitions nucléaires de Pyongyang.

Elle renforce les inquiétudes de la communauté internationale quant à une possible escalade des tensions dans la région.