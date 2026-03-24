Danemark : des élections sous tension sur fond de crise avec Trump autour du Groenland

Les Danois se rendent aux urnes pour des élections législatives marquées par les tensions avec les États-Unis autour du Groenland et par des préoccupations économiques internes.

La Première ministre sortante, Mette Frederiksen, espère décrocher un troisième mandat, portée en partie par sa fermeté face aux ambitions affichées par Donald Trump concernant le territoire autonome du Groenland.

La rhétorique du président américain, qui n’a pas exclu l’usage de la force pour prendre le contrôle de l’île, a provoqué une hausse temporaire de popularité pour la dirigeante danoise.

Cependant, cette dynamique est contrebalancée par des critiques croissantes sur la situation économique, notamment le coût de la vie, qui fragilisent sa crédibilité auprès d’une partie de l’électorat.

Les sondages indiquent que le Parti social-démocrate pourrait enregistrer son plus mauvais score depuis avant la Seconde Guerre mondiale, signe d’une certaine lassitude après près de sept années au pouvoir.

L’issue du scrutin pourrait dépendre du rôle des partis centristes, susceptibles de jouer les arbitres dans la formation d’une future coalition.

En convoquant ces élections anticipées, Mette Frederiksen a cherché à capitaliser sur le contexte international tendu, mais le vote s’annonce incertain dans un pays partagé entre enjeux géopolitiques et préoccupations sociales.