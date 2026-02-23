Castres : un dirigeant condamné après avoir incendié sa Porsche pour tromper son assurance

Il pensait transformer un SUV de luxe en indemnisation confortable. Il a surtout transformé une Porsche quasi neuve en pièce à conviction. À Castres, un ancien dirigeant d’un groupe de conseil local, âgé de 70 ans, a été condamné pour avoir organisé la destruction de son véhicule dans l’espoir de toucher l’assurance.

Le scénario débute avec une Porsche Cayenne hybride affichant à peine 20 000 kilomètres au compteur, estimée à plus de 70 000 euros. Le propriétaire déclare le vol du véhicule sur une aire de covoiturage près de Toulouse. Sur le papier, l’affaire ressemble à une disparition classique. Dans les faits, les incohérences apparaissent rapidement.

Les enquêteurs constatent que la géolocalisation du téléphone du plaignant le situe à Albi au moment supposé du vol. La seconde clé du SUV a été utilisée. Des appels en numéro masqué ont été passés vers un garagiste. Le récit commence à se fissurer. L’hypothèse d’un vol opportuniste laisse place à celle d’une mise en scène.

Un incendie commandé pour « faire disparaître » le véhicule

Au fil des investigations, un mécanicien se retrouve au cœur du dossier. Il reconnaît avoir reçu 600 euros pour faire disparaître le véhicule sur un parking à Puylaurens. Selon ses déclarations, la demande aurait été explicite, réduire la voiture en cendres afin de percevoir l’indemnisation. Il aurait indiqué aux enquêteurs que l’opération était présentée comme plus rentable qu’une revente.

Le prévenu conteste cette version. Il soutient que l’expression « faire disparaître » signifiait seulement vendre rapidement le véhicule et que toute référence à l’assurance relèverait d’un malentendu. Une défense jugée peu crédible par l’accusation. Le procureur estime que le récit heurte de plein fouet le bon sens et que les éléments matériels dessinent une intention claire.

Le véhicule est finalement retrouvé détruit par le feu. L’assurance n’aura pas à verser les dizaines de milliers d’euros espérés. L’affaire, loin de se solder par un jackpot, se conclut devant le tribunal correctionnel de Castres.

Une condamnation pour escroquerie à l’assurance

Jeudi 18 février, la juridiction tarnaise condamne l’ancien dirigeant et le garagiste impliqué à six mois de prison avec sursis et 5 000 euros d’amende chacun. Le dossier rappelle que l’escroquerie à l’assurance constitue un délit pénalement sanctionné, même lorsqu’elle vise un bien personnel et que la tentative échoue.

Au-delà du montant en jeu, l’affaire illustre la vigilance accrue des compagnies d’assurance et des services d’enquête face aux déclarations de sinistre suspectes. Les données numériques, localisation téléphonique, utilisation des clés, relevés d’appels, jouent désormais un rôle central dans la mise au jour des incohérences. Ce qui devait être une opération discrète s’est retourné contre son initiateur. À la place d’un chèque de 70 000 euros, l’ancien dirigeant repart avec une condamnation judiciaire et un SUV réduit en cendres. Dans cette tentative d’arnaque, le feu n’aura pas effacé les traces, il les aura révélées.