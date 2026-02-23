Au moins 25 soldats tués après le raid contre le chef du cartel le plus recherché du Mexique

Au moins 25 membres de la Garde nationale mexicaine et un agent de sécurité ont été tués dans des attaques attribuées à des cartels, a annoncé le ministre de la Sécurité, Omar García Harfuch. Ces violences ont éclaté après l’opération militaire ayant conduit à la capture puis à la mort de Nemesio Oseguera Cervantes, alias « El Mencho ».

Considéré comme le chef du Jalisco New Generation Cartel (CJNG), Oseguera était l’un des narcotrafiquants les plus recherchés du pays. Sa neutralisation dimanche a déclenché une vague de représailles, avec des attaques coordonnées contre les forces de sécurité et des blocages routiers dans plusieurs États.

Des véhicules ont été incendiés sur des axes stratégiques, notamment dans l’État de Jalisco, bastion historique du CJNG. Des colonnes de fumée ont été observées dans des zones urbaines et touristiques, tandis que les autorités tentaient de reprendre le contrôle de la situation.

Le gouvernement mexicain fait face à une recrudescence de violences liées aux cartels, qui disposent d’importantes capacités logistiques et militaires. Le CJNG est notamment accusé d’être l’un des principaux exportateurs de fentanyl vers les États-Unis et d’avoir multiplié les attaques contre les forces armées.

La mort d’« El Mencho » constitue un coup majeur porté à l’organisation, mais les précédents montrent que l’élimination de chefs de cartel peut entraîner des luttes internes et une intensification temporaire de la violence. Les autorités ont indiqué que les opérations de sécurité se poursuivaient afin de contenir les représailles et démanteler les structures restantes du groupe.