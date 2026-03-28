Au Liban, la guerre force des mères à accoucher dans l’exil, entre peur et espoir

Au Liban, la guerre qui s’intensifie contraint des centaines de femmes enceintes à fuir leur foyer pour trouver refuge dans des abris de fortune, où elles s’apprêtent à donner naissance dans des conditions précaires. À Beyrouth et dans d’autres régions, des écoles transformées en centres d’accueil abritent désormais des familles déplacées, prises dans l’escalade des hostilités entre Israël et le Hezbollah, sur fond de tensions régionales impliquant l’Iran.

Selon les Nations unies, environ 1 500 femmes déplacées devraient accoucher dans les 30 prochains jours. Beaucoup d’entre elles ont fui les frappes israéliennes dans le sud du pays, laissant derrière elles leurs maisons et parfois leurs proches. Dans les abris surpeuplés, elles tentent de se préparer à l’arrivée de leur enfant dans un environnement marqué par l’incertitude et le manque de ressources.

Les conditions sanitaires suscitent de vives inquiétudes. Dans ces centres d’hébergement improvisés, les nouveau-nés sont particulièrement vulnérables. Des cas de rhumes et d’éruptions cutanées ont déjà été signalés, symptômes des conditions de vie difficiles et du manque d’hygiène. L’accès aux soins médicaux reste limité, malgré les efforts d’organisations humanitaires pour répondre à l’urgence.

Pour ces mères, la naissance d’un enfant se mêle à une profonde anxiété. Si certaines expriment l’espoir que leurs bébés grandissent dans un pays en paix, d’autres redoutent un avenir incertain, alors que le conflit entre dans son premier mois sans perspective claire d’apaisement. Entre les bombardements, les déplacements forcés et la précarité, l’arrivée d’une nouvelle vie devient à la fois un symbole de résilience et une source d’inquiétude.

Alors que la situation sécuritaire reste volatile, les besoins humanitaires ne cessent de croître. Les organisations internationales alertent sur l’urgence d’apporter un soutien accru aux femmes enceintes et aux nouveau-nés, particulièrement exposés dans ce contexte de crise. Dans un pays déjà fragilisé par des années de crises économiques et politiques, la guerre vient aggraver une situation humanitaire déjà critique.