Guerre dans le Golfe : Washington promet une issue rapide sans troupes au sol

La guerre en cours dans le Golfe pourrait s’achever en quelques semaines et non s’enliser pendant des mois, a affirmé le secrétaire d’État américain Marco Rubio, assurant que les objectifs de Washington peuvent être atteints sans déploiement de forces terrestres. Cette déclaration intervient alors que les tensions militaires avec l’Iran continuent de s’intensifier dans la région.

À l’issue d’une réunion avec ses homologues du G7 en France, Marco Rubio a déclaré que les États-Unis étaient « dans les temps, voire en avance sur le calendrier prévu ». Il a indiqué que l’opération pourrait être conclue « d’ici quelques semaines », affichant ainsi la volonté de Washington d’éviter un conflit prolongé.

Malgré cette confiance, le chef de la diplomatie américaine a reconnu que des troupes étaient bien déployées dans la région. Selon lui, cette présence vise à offrir au président Donald Trump « un maximum d’options » et une capacité d’adaptation en fonction de l’évolution de la situation. Les États-Unis ont ainsi envoyé deux contingents de plusieurs milliers de Marines, dont un groupe qui doit arriver fin mars à bord d’un navire d’assaut amphibie, ainsi que des parachutistes d’élite.

Sur le terrain, la situation reste toutefois incertaine. D’après certaines sources, seuls un tiers des missiles et drones iraniens auraient été interceptés, laissant planer des doutes sur l’efficacité totale des opérations en cours. Parallèlement, les Gardiens de la révolution iraniens ont renouvelé leurs menaces contre la navigation dans le Golfe, faisant craindre une escalade supplémentaire.

Sur le plan diplomatique, Donald Trump a assuré que les discussions avec l’Iran « se déroulent bien », sans toutefois fournir d’éléments concrets. De son côté, le ministre allemand des Affaires étrangères a annoncé la tenue prochaine de pourparlers au Pakistan, signe que des canaux diplomatiques restent ouverts malgré les tensions.

Les pays du Golfe, directement exposés au conflit, espèrent pour leur part que la menace iranienne pourra être neutralisée durablement. Mais alors que la guerre entre dans une phase critique, l’équilibre entre pression militaire et négociations diplomatiques reste fragile, et l’issue du conflit demeure incertaine.