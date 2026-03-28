Liban : plus de 400 combattants du Hezbollah tués dans le conflit avec Israël

Plus de 400 combattants du Hezbollah ont été tués depuis le début de la nouvelle guerre avec Israël, selon des sources proches du mouvement.

Ce bilan constitue la première estimation globale des pertes du groupe armé libanais depuis l’intensification des opérations militaires début mars.

Jusqu’à présent, le Hezbollah n’avait communiqué que de manière fragmentée sur ses pertes, sans fournir de chiffre total officiel.

De son côté, l’armée israélienne avance un bilan plus élevé, affirmant avoir tué au moins 700 combattants, dont de nombreux membres de la Force Radwan, l’unité d’élite du mouvement.

Le conflit a également un lourd coût humain pour l’ensemble du Liban.

Selon le ministère libanais de la Santé, les frappes israéliennes et les opérations terrestres ont fait au moins 1 142 morts.

Parmi les victimes figurent 122 enfants, 83 femmes et 42 membres du personnel médical.

Les autorités ne distinguent toutefois pas les civils des combattants dans ce bilan.

Ces chiffres témoignent de l’intensité des affrontements et de l’ampleur des pertes humaines.

Ils illustrent aussi la difficulté à établir des bilans précis dans un contexte de guerre.

La confrontation entre Israël et le Hezbollah s’inscrit dans une escalade régionale plus large.

Elle alimente les craintes d’un conflit durable au Moyen-Orient.

L’évolution de la situation sur le terrain pourrait encore alourdir le bilan dans les jours à venir.