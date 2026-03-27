ASEAN : un sommet maintenu mais allégé face aux tensions au Moyen-Orient

Le sommet de l’ASEAN se tiendra bien en mai, mais avec un programme réduit à l’essentiel en raison des tensions liées au conflit au Moyen-Orient.

Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a indiqué avoir consulté les autres dirigeants de la région, certains ayant envisagé un report de la réunion.

Finalement, les pays membres ont choisi de maintenir le sommet, tout en adoptant un format « minimaliste » afin de se concentrer sur les priorités urgentes.

Parmi les principaux sujets abordés figureront la sécurité des approvisionnements en carburant, la hausse des prix alimentaires et la situation des travailleurs migrants.

Ces enjeux sont directement impactés par les perturbations économiques et logistiques provoquées par le conflit au Moyen-Orient.

Cette décision illustre la volonté des pays d’Asie du Sud-Est de préserver le dialogue régional malgré un contexte international instable.

Elle reflète également les préoccupations économiques croissantes dans la région, fortement dépendante des importations d’énergie.

Le format allégé du sommet témoigne d’une adaptation pragmatique face à une situation géopolitique incertaine.

Les discussions devraient ainsi se concentrer sur des mesures concrètes pour limiter les effets de la crise sur les économies locales.

Ce rendez-vous diplomatique reste un moment clé pour coordonner la réponse régionale face aux défis actuels.