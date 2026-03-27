Russie : Vladimir Poutine sollicite les oligarques pour financer l’effort de guerre

Le président russe Vladimir Poutine aurait demandé aux grandes fortunes du pays de contribuer financièrement au budget de l’État, alors que le coût de la guerre en Ukraine continue de s’alourdir.

Selon des informations rapportées par le média The Bell, cette demande aurait été formulée lors d’une réunion à huis clos avec des hommes d’affaires influents à Moscou.

L’objectif serait de soutenir les finances publiques et de garantir la poursuite de l’effort militaire dans un contexte de pressions économiques croissantes.

La guerre en Ukraine, qui dure depuis plusieurs années, pèse lourdement sur le budget russe, notamment en raison des dépenses militaires et des sanctions occidentales.

D’après ces sources, certains oligarques auraient déjà répondu à cet appel, à l’image du milliardaire Suleiman Kerimov, qui aurait promis un don de 100 milliards de roubles.

Cette démarche souligne la volonté du Kremlin de mobiliser les élites économiques pour soutenir la stratégie nationale en période de conflit.

Elle reflète également les difficultés budgétaires auxquelles la Russie est confrontée, malgré ses ressources énergétiques.

Aucune confirmation officielle détaillée n’a été fournie par le Kremlin à ce stade.

Si elle se confirme, cette initiative pourrait marquer une nouvelle étape dans l’implication directe du secteur privé dans le financement de la guerre.

Elle illustre enfin l’ampleur des enjeux économiques liés à un conflit qui s’inscrit dans la durée.