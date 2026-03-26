Argentine : la popularité de Milei en baisse sur fond d’accusations de corruption

La cote de popularité du président argentin Javier Milei recule nettement, fragilisée par des accusations de corruption visant son entourage et certaines de ses décisions passées.

Selon plusieurs sondages, son taux d’approbation a chuté d’environ 5 points en mars, marquant un coup d’arrêt après une période de soutien relativement stable.

Au cœur des critiques figure la promotion par Javier Milei de la cryptomonnaie $LIBRA en 2025, dont la valeur s’était envolée avant de s’effondrer brutalement, provoquant des pertes importantes pour de nombreux investisseurs.

Cette affaire a suscité des plaintes pour fraude et ravivé les soupçons sur d’éventuels liens entre le président et des acteurs financiers impliqués.

La publication récente d’échanges entre Milei et un financier lié au projet a intensifié la polémique, alimentant les attaques de l’opposition et des médias.

Ces accusations touchent un point sensible pour le chef de l’État, qui avait construit sa campagne sur la dénonciation de la « caste » politique et la promesse de lutter contre la corruption.

Ce recul dans les sondages intervient à un moment stratégique, alors que Javier Milei pourrait briguer un nouveau mandat l’an prochain.

Il pourrait fragiliser sa position politique dans un contexte économique déjà tendu en Argentine.

L’évolution de cette affaire sera déterminante pour la suite de son mandat et pour sa capacité à conserver la confiance de l’opinion publique.