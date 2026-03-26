G7 : le Canada pousse à la création d’une banque de défense pour soutenir l’industrie militaire

Le Canada entend convaincre ses partenaires du G7 de rejoindre un projet de « banque de défense », destinée à financer les entreprises du secteur militaire, en particulier les petites et moyennes structures.

La ministre des Affaires étrangères Anita Anand a indiqué que cette initiative serait au cœur des discussions lors de la réunion des chefs de la diplomatie du G7 en France.

Ce projet vise à combler un manque de financement pour les entreprises de défense, souvent confrontées à des difficultés d’accès aux capitaux malgré une demande croissante liée aux tensions géopolitiques.

Ottawa joue un rôle moteur dans cette initiative, en lien avec les efforts du Premier ministre Mark Carney pour renforcer la coopération entre alliés occidentaux, notamment au sein de l’OTAN.

Le Canada a déjà accueilli plusieurs réunions à Montréal pour poser les bases de cette future institution financière, appelée banque de défense et de résilience.

Le montant des fonds mobilisés dépendra du nombre de pays participants, d’où la volonté d’élargir rapidement le cercle des contributeurs.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte international marqué par les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, qui ont mis en évidence les besoins accrus en capacités militaires.

Elle reflète également une volonté des pays occidentaux de renforcer leur autonomie stratégique et leur base industrielle de défense.

Si elle voit le jour, cette banque pourrait devenir un outil clé pour soutenir l’innovation et la production dans le secteur militaire.