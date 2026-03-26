Guerre en Iran : l’acheminement de l’aide médicale de l’OMS fortement perturbé

La guerre en Iran complique sérieusement les opérations logistiques de Organisation mondiale de la santé, qui peine à acheminer ses fournitures médicales d’urgence vers les zones en crise, notamment au Liban.

Les routes aériennes, maritimes et terrestres habituellement utilisées depuis les Émirats arabes unis ont été fortement perturbées, voire temporairement bloquées, depuis le début du conflit fin février.

Face à ces difficultés, l’OMS tente de mettre en place des itinéraires alternatifs, notamment via de longs trajets terrestres depuis son hub logistique de Dubaï.

Cependant, la flambée des prix du carburant et les retards aux frontières compliquent encore davantage ces opérations.

Les Émirats arabes unis ont apporté un soutien financier pour faciliter le transport de l’aide, notamment par voie routière et aérienne.

Certaines compagnies maritimes ont également accepté de renoncer à des frais supplémentaires pour permettre l’acheminement des cargaisons humanitaires.

Malgré ces efforts, les contraintes logistiques restent importantes, faisant craindre des retards dans la livraison de matériel médical essentiel.

Dans un contexte de guerre régionale impliquant plusieurs acteurs, dont le Hezbollah, les besoins humanitaires ne cessent d’augmenter.

L’OMS redoute que la situation ne se détériore encore si le conflit perdure, mettant en péril l’accès aux soins pour les populations les plus vulnérables.

Cette crise illustre les conséquences indirectes des conflits sur les chaînes d’approvisionnement humanitaires, souvent fragiles et dépendantes de conditions géopolitiques stables.