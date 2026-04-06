Après le drame, Savannah Guthrie fait son retour à l’antenne malgré l’enlèvement non résolu de sa mère

La journaliste américaine Savannah Guthrie a fait son retour à l’antenne lundi, reprenant son rôle de co-présentatrice de l’émission « Today » sur NBC, plus de deux mois après la disparition de sa mère, victime d’un enlèvement toujours non élucidé.

Nancy Guthrie, âgée de 84 ans, avait disparu début février de son domicile situé à Tucson, en Arizona. Depuis, l’enquête n’a pas permis de retrouver sa trace, laissant planer une incertitude persistante autour de cette affaire qui a profondément marqué la journaliste et son entourage.

De retour dans les studios new-yorkais de l’émission matinale, Savannah Guthrie a repris le cours habituel du programme en évoquant les principaux sujets d’actualité, notamment les tensions internationales et les développements liés à la mission Artemis II. Elle n’a fait qu’une brève allusion à son absence, marquant une volonté de revenir à une certaine normalité.

« Quel bonheur d’être de retour à la maison », a-t-elle déclaré à l’antenne, exprimant son émotion après cette période difficile. Son retour a été accueilli avec soutien par ses collègues et les téléspectateurs.

Malgré cette reprise, l’enlèvement de sa mère reste une affaire ouverte, sans résolution à ce stade. Cette situation continue de susciter l’inquiétude, alors que les autorités poursuivent leurs investigations pour tenter de faire la lumière sur cette disparition.