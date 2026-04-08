Allemagne : les jeunes hommes restent libres de voyager malgré la réforme militaire

Le ministère allemand de la Défense a assuré que les jeunes hommes pourront continuer à voyager librement à l’étranger, malgré les inquiétudes suscitées par une nouvelle loi sur le service militaire.

Le texte, entré en vigueur en janvier, prévoit en théorie que les hommes âgés de 17 à 45 ans obtiennent une autorisation de la Bundeswehr pour les séjours à l’étranger de plus de trois mois. Mais les autorités ont précisé que cette disposition ne s’appliquerait qu’en cas de mobilisation ou de service militaire obligatoire.

Dans le contexte actuel, où le service reste volontaire, Berlin a indiqué qu’une exemption générale serait publiée afin d’éviter toute contrainte administrative inutile. Cette clarification intervient après que la mesure, passée inaperçue pendant plusieurs mois, a suscité des inquiétudes ces derniers jours.

La réforme vise à renforcer les effectifs de la Bundeswehr, alors que l’Allemagne cherche à répondre aux objectifs de l’OTAN et à renforcer ses capacités de défense dans un contexte de tensions accrues avec la Russie.

Désormais, tous les hommes de 18 ans sont soumis à une évaluation et reçoivent un courrier les invitant à envisager un service volontaire. Les femmes reçoivent également ce document, mais ne sont pas tenues d’y répondre.