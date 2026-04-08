Bosnie : Donald Trump Jr. critique une Europe « en désordre » lors d’une visite controversée

Le fils aîné du président américain, Donald Trump Jr., a qualifié l’Union européenne de « désordre » lors d’une visite en République serbe de Bosnie, dans un contexte de tensions politiques croissantes entre Washington et Bruxelles.

En déplacement à Banja Luka, capitale de facto de cette entité bosnienne, Donald Trump Jr. a tenu ces propos lors d’un panel, critiquant la situation politique européenne. Sa visite est largement perçue comme un geste de soutien à Milorad Dodik, dirigeant pro-russe récemment déchu.

Ce déplacement a été organisé à l’invitation d’Igor Dodik, fils du leader bosnien, et intervient dans un contexte de repositionnement politique dans la région. Milorad Dodik a salué ce qu’il considère comme un changement de cap de la politique américaine.

La visite coïncide avec les déclarations du vice-président J.D. Vance en Hongrie, où il a accusé l’Union européenne d’ingérence dans les élections. Ces prises de position traduisent une critique croissante de certaines politiques européennes par des figures proches de l’administration américaine.

Dans un contexte géopolitique tendu, cette séquence souligne les divergences transatlantiques et les enjeux d’influence en Europe centrale et orientale, où les équilibres politiques restent particulièrement sensibles.