États-Unis : le ministre de la Justice par intérim défend le droit de Trump d’influencer les enquêtes

Le procureur général par intérim des États-Unis, Todd Blanche, a affirmé que le président Donald Trump avait le « droit » et même le « devoir » d’influencer les enquêtes fédérales, suscitant de nouvelles interrogations sur l’indépendance du système judiciaire américain.

Dans ses premières déclarations publiques depuis sa nomination, Todd Blanche a estimé qu’il était légitime pour un président de peser sur les investigations visant des personnes ayant enquêté sur lui. Il a rejeté les critiques évoquant une instrumentalisation politique du ministère de la Justice.

Ces propos interviennent après le limogeage récent du précédent ministre de la Justice, dans un contexte de pressions accrues de la Maison Blanche pour engager des poursuites contre certains adversaires politiques.

Le responsable a également dénoncé ce qu’il considère comme des abus passés du système judiciaire à l’encontre de Donald Trump, tout en réaffirmant sa confiance dans la légitimité des actions de l’administration.

Cette position relance le débat aux États-Unis sur la séparation des pouvoirs et l’indépendance du ministère de la Justice, un principe central du fonctionnement démocratique du pays.