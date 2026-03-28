Affaire Lumumba : un ancien haut diplomate belge conteste sa mise en accusation 65 ans après les faits

Un ancien diplomate belge de premier plan, Étienne Davignon, a décidé de faire appel d’une décision de justice le contraignant à comparaître pour son implication présumée dans l’assassinat de Patrice Lumumba, figure majeure de l’indépendance du Congo en 1961. L’information a été confirmée vendredi par son avocat.

Le 17 mars dernier, un tribunal belge a ordonné la poursuite d’Étienne Davignon, aujourd’hui âgé de 93 ans, dans le cadre de cette affaire historique. Selon l’accusation, il aurait, alors qu’il était jeune diplomate, participé à la détention ou au transfert illégal de Patrice Lumumba, le privant ainsi de son droit à un procès équitable avant sa mort.

L’avocat de l’ancien responsable a confirmé l’appel de son client sans apporter de précisions supplémentaires. Cette décision judiciaire marque une étape importante dans une enquête de longue haleine visant à faire la lumière sur les responsabilités dans l’assassinat du dirigeant congolais, survenu il y a plus de six décennies.

Parmi les responsables belges soupçonnés d’avoir joué un rôle dans cette affaire, Étienne Davignon est aujourd’hui le seul encore en vie. Cette singularité confère à la procédure une dimension particulière, alors que les autres protagonistes potentiels ont disparu au fil des années, compliquant davantage l’établissement des responsabilités.

Patrice Lumumba, premier chef de gouvernement du pays après son indépendance de la Belgique en 1960, avait été rapidement destitué dans un contexte de fortes tensions politiques. Il fut ensuite capturé et exécuté le 16 janvier 1961 par des rebelles sécessionnistes, avec le soutien de la Belgique, selon les éléments retenus par l’enquête.

Cette nouvelle étape judiciaire intervient dans un contexte où la Belgique est régulièrement appelée à reconnaître et assumer son rôle dans cet épisode controversé de son histoire coloniale. L’issue de la procédure pourrait ainsi raviver les débats sur la mémoire, la justice et les responsabilités liées à la décolonisation du Congo, aujourd’hui République démocratique du Congo.