Un rassemblement en hommage à Lyhanna se tient ce lundi à Paris, devant le ministère de la Justice, malgré une interdiction visant ce lieu de manifestation. Les manifestants se sont regroupés aux abords de la Chancellerie, place Vendôme, alors que les autorités avaient interdit le rassemblement devant le ministère. La mobilisation a débuté en début de soirée, dans un contexte de forte émotion autour de l’affaire Lyhanna.

Des manifestants maintiennent leur présence devant le ministère

Malgré l’interdiction, plusieurs personnes se sont rendues sur place pour rendre hommage à Lyhanna. Des pancartes ont été brandies dans la foule. La présence policière était visible aux abords du rassemblement. La mobilisation se déroule devant un lieu hautement symbolique : le ministère de la Justice. Les manifestants ont choisi de se rassembler précisément devant cette institution, alors que le rassemblement y était interdit.

Une mobilisation nationale en hommage à Lyhanna

À Paris comme ailleurs en France, des rassemblements ont été annoncés en hommage à Lyhanna. Environ 200 mobilisations étaient prévues sur le territoire. Ces rassemblements ont pour objectif de rendre hommage à la jeune fille et d’exprimer une demande de justice..

La Justice sous pression

Le principal suspect, Jérôme Barella, 41 ans, est mis en examen et placé en détention provisoire. Il est présumé innocent à ce stade. Plusieurs procédures, plaintes ou signalements antérieurs le visaient déjà pour des faits liés à des mineures, dont des plaintes pour viols sur mineures. Certaines avaient été classées, d’autres étaient encore en cours au moment de la disparition de Lyhanna.

Gérald Darmanin a reconnu des défaillances dans le suivi judiciaire du dossier. Le ministre de la Justice a présenté ses excuses à la famille et déclaré que l’institution judiciaire n’avait pas su protéger la fillette. Il a demandé aux procureurs généraux de reprendre l’ensemble des plaintes concernant des enfants, soit environ 70 000 dossiers, d’ici au 14 juillet. Mais pas de quoi calmer la colère des Français, fatigués des fausses promesses et de l’inefficacité efficacité persistance de la justice française, incapable de se remettre en cause malgré ses ratés à répétition…