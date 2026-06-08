Mort de Lyhanna : le rassemblement devant le ministère de la Justice interdit à Paris

Le rassemblement prévu ce lundi soir à 19 heures place Vendôme, devant le ministère de la Justice à Paris, en hommage à Lyhanna, 11 ans, a été interdit par la Préfecture de police. La mobilisation devait se tenir au cœur du quartier judiciaire, là où plusieurs collectifs entendaient dénoncer les défaillances relevées dans le traitement des plaintes visant le principal suspect.

Un point de rassemblement déplacé

L’interdiction ne met pas fin à l’hommage parisien. Un rassemblement statique est finalement autorisé place Louis-Lépine, sur l’île de la Cité, devant l’ancien palais de justice. Le mot d’ordre reste le même : rendre hommage à la collégienne et demander des réponses sur les failles qui ont précédé sa mort.

Une enfant disparue à la sortie du collège

Lyhanna avait disparu le vendredi 29 mai à Fleurance, dans le Gers. Âgée de 11 ans, elle avait été vue pour la dernière fois vers 15 heures, après la sortie de son collège, montant dans la voiture d’un homme qu’elle connaissait, le père d’une de ses amies. Cet homme, âgé de 41 ans, a été interpellé puis mis en examen pour enlèvement et séquestration.

Le corps retrouvé dans un silo agricole

Après plusieurs jours de recherches, le corps de Lyhanna a été découvert jeudi 4 juin dans un silo agricole désaffecté du Gers, à une quinzaine de kilomètres de Fleurance. L’identification a été confirmée par comparaison ADN. Les causes exactes de la mort n’étaient pas établies dans les premières conclusions communiquées.

L’enquête désormais ouverte pour meurtre

À la suite de cette découverte, l’information judiciaire a été ouverte pour enlèvement, séquestration et meurtre d’une mineure de moins de 15 ans. Le principal suspect reste détenu. Il conteste toute implication dans la mort de l’enfant et bénéficie de la présomption d’innocence.

Des plaintes antérieures au cœur de la colère

Le dossier provoque une onde de choc nationale parce que le suspect avait déjà été visé par plusieurs accusations ou plaintes concernant des violences sexuelles sur mineures. Une plainte déposée en août 2025 pour viols sur mineure n’avait pas conduit à son audition avant la disparition de Lyhanna.

Le ministre de la Justice reconnaît un échec

Gérald Darmanin a reconnu un échec de l’institution judiciaire et a présenté ses excuses à la famille de Lyhanna. Ce lundi, le garde des Sceaux a réuni les procureurs généraux et leur a demandé de revoir les plaintes concernant des enfants victimes, soit environ 70 000 dossiers à examiner d’ici au 14 juillet.

Fleurance déjà debout pour Lyhanna

Dimanche, une marche blanche a réuni environ 6 000 personnes à Fleurance. Habitants, proches, anonymes et élus ont marché en silence pour rendre hommage à l’enfant. Ce lundi soir, la mobilisation se poursuit à Paris et devant de nombreux tribunaux en France.